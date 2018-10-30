Женщина под землей: неадекватный сибиряк позвал спасателей, а приехала за ним скорая

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-30T09:37:17+03:00

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Странный инцидент произошел сегодня утром, 30 октября в Центральном районе на улице возле дома по Фрунзе, 168.

— Во вторник, 30 октября около 8 часов утра на телефон спасателей позвонила женщина и рассказала, что на улице Фрунзе около старого разрушенного дома рядом с пересечением с улицей Ипподромская ее остановил мужчина, который утверждает, что его знакомая провалилась под землю и ей необходима срочная помощь спасателей, — описали ситуацию в пресс-службе спасателей МАСС.

По данному адресу тут же выехал оперативный экипаж. Звонившая женщина встретила спасателей и показала им мужчину, который звал на помощь и разгребал землю возле забора. Но на самом деле никакой ямы не было, и помощь никому не требовалась.

Местные жители рассказали спасателям, что у мужчины нет определенного места жительства, и около месяца он находился в этих краях. Его хорошо знают жильцы окрестных домов.

— У мужчины произошло обострение психического расстройства. Спасатели вызвали на место полицию и бригаду скорой помощи и до их приезда пытались отвлечь мужчину, который периодически вел себя агрессивно, — отметили в ведомстве. — Для того чтобы он не покалечился сам и не травмировал окружающих, спасатели находились постоянно с ним рядом, разговаривали и даже сделали вид, что копают землю, где якобы находится женщина.

Позже мужчину передали в руки приехавшим врачам.