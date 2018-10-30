Он попытался: новосибирский танцор в метро пришел на Дом-2
В понедельник, 29 октября в очередном выпуске реалити-шоу «Дом-2» был новый приход участников, среди них — новосибирец Александр Караваев, который заявил о себе как о танцоре хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках за 100 рублей. Ведущий шоу представил Александра как профессионального танцора.
— Я необычный танцор, танцую в метро за 50-100 рублей. Минута моего танца стоит 50 рублей. Сейчас я веселю вагон, а потом я заведу Олимпийский стадион. Я дам фору любому вашему кумиру по всему миру, — зачитал о себе речитативом новосибирец.
За время выступления он также отличился тем, что оборвал во время разговора ведущего — Влада Кадони, тоже родом из Новосибирска. А также исполнил для Ряски песню, чем развеселил всех участников шоу.
— Оксана, если не я, то кто?- обратился он к участнице шоу, не получив ответа.
Однако по итогам голосования участники не проголосовали за него, и Александр не остался в «Доме-2».