2018-10-30T09:06:20+03:00
Общество

Он попытался: новосибирский танцор в метро пришел на Дом-2

Житель Новосибирска Александр Караваев пришел к частнице «Дома-2» Оксане Ряске
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирец пришел к участнице шоу "Дом-2" Оксане Ряске, но не добился от неё симпатии. Стоп-кадр с видео rutube.ru.Новосибирец пришел к участнице шоу "Дом-2" Оксане Ряске, но не добился от неё симпатии. Стоп-кадр с видео rutube.ru.
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 октября в очередном выпуске реалити-шоу «Дом-2» был новый приход участников, среди них — новосибирец Александр Караваев, который заявил о себе как о танцоре хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках за 100 рублей. Ведущий шоу представил Александра как профессионального танцора.

— Я необычный танцор, танцую в метро за 50-100 рублей. Минута моего танца стоит 50 рублей. Сейчас я веселю вагон, а потом я заведу Олимпийский стадион. Я дам фору любому вашему кумиру по всему миру, — зачитал о себе речитативом новосибирец.

За время выступления он также отличился тем, что оборвал во время разговора ведущего — Влада Кадони, тоже родом из Новосибирска. А также исполнил для Ряски песню, чем развеселил всех участников шоу.

— Оксана, если не я, то кто?- обратился он к участнице шоу, не получив ответа.

Однако по итогам голосования участники не проголосовали за него, и Александр не остался в «Доме-2».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина под землей: неадекватный сибиряк позвал спасателей, а приехала за ним скорая
Должность в правительстве: стало известно о новой работе экс-сенатора по НСО
Единогласно: депутаты поддержали обращение о сохранении НИИТО к министру здравоохранения России
9 часов ожидания: авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за долгое томление пассажиров
«На фото дракон»: сибирячке оставили шрамы после эпиляции в салоне
Легко отделался: экс-сотрудник СО РАН получил условный срок за изготовление и кражу золота
Погода на день в Новосибирске: 30 октября тепло и сыро
Павел Прилучный про сериал «Мажор-3»: Жека стал геем
В скорой заступились за коллегу, который сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Новосибирске спасают огромную ель, поваленную ураганом на Михайловской набережной
Известный хоккеист замечен на улице в Америке в женской сорочке
Хэллоуин для животных: в Новосибирском зоопарке отметили День тыквы
«Живем при коммунизме»: в Новосибирске вскрыли написанную 50 лет назад капсулу
«Слабо реагируем»: Андрей Травников раскритиковал работу по тушению пожара в Искитимском районе
Совершил проступок: уволен начальник новосибирского управления ГИБДД Сергей Штельмах
Несокрушимый: новосибирцы заинтересовались новым фильмом о подвиге танкистов и игрой в стиле вестерн
В Новосибирске нашли тело пропавшей в августе пенсионерки
На свободу и обратно: дети на прогулке в детском саде спокойно лазили через забор на улицу
Большая куча: могилы на кладбище под Новосибирском закидали мусором
Муха в супе: новосибирский блогер показал, как можно поесть в ресторане бесплатно
«Не карьеры и не усадьбы в планы жизни он ставил нам»: мэр Кольцово посвятил поэму 100-летию комсомола
Не доставайся никому: в Новосибирске сожгли колбасу и сыр из Голландии
Застрял в кольце: новосибирец ночью вызвал спасателей, чтобы освободили его палец
Четверть миллиона рублей: новосибирцев поймали с поддельными купюрами в машине
По всей строгости: экс-чиновнику вынесли приговор за взятки и хранение оружия
Потерял управление: на трассе под Новосибирском «Лада» упала в реку