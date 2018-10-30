Он попытался: новосибирский танцор в метро пришел на Дом-2

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-30T09:06:20+03:00

Новосибирец пришел к участнице шоу "Дом-2" Оксане Ряске, но не добился от неё симпатии. Стоп-кадр с видео rutube.ru.

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В понедельник, 29 октября в очередном выпуске реалити-шоу «Дом-2» был новый приход участников, среди них — новосибирец Александр Караваев, который заявил о себе как о танцоре хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках за 100 рублей. Ведущий шоу представил Александра как профессионального танцора.

— Я необычный танцор, танцую в метро за 50-100 рублей. Минута моего танца стоит 50 рублей. Сейчас я веселю вагон, а потом я заведу Олимпийский стадион. Я дам фору любому вашему кумиру по всему миру, — зачитал о себе речитативом новосибирец.

За время выступления он также отличился тем, что оборвал во время разговора ведущего — Влада Кадони, тоже родом из Новосибирска. А также исполнил для Ряски песню, чем развеселил всех участников шоу.

— Оксана, если не я, то кто?- обратился он к участнице шоу, не получив ответа.

Однако по итогам голосования участники не проголосовали за него, и Александр не остался в «Доме-2».