Должность в правительстве: стало известно о новой работе экс-сенатора по НСО
Бывший сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко получила новую должность.
Новое место работы Надежды Болтенко после ухода с должности сенатора по НСО оставалось неизвестным, и сейчас ее имя в списке сотрудников на сайте правительства Новосибирской области.
— Надежда Болтенко является заместителем руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, — эта информация размещена на официальном сайте правительства Новосибирской области.
Причем, судя по дате, на новой должности она находится с 11 октября 2018 года.
Напомним, Надежда Болтенко занимала пост сенатора в Совете Федерации с 2014, но после выборов губернатора ее место занял бывший глава региона Владимир Городецкий.