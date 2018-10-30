Должность в правительстве: стало известно о новой работе экс-сенатора по НСО

СЕГОДНЯ 08:17 2018-10-30T08:17:38+03:00

Стало известно о новой должности экс-сенатора по НСО Надежды Болтенко. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Бывший сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко получила новую должность.

Новое место работы Надежды Болтенко после ухода с должности сенатора по НСО оставалось неизвестным, и сейчас ее имя в списке сотрудников на сайте правительства Новосибирской области.

— Надежда Болтенко является заместителем руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, — эта информация размещена на официальном сайте правительства Новосибирской области.

Причем, судя по дате, на новой должности она находится с 11 октября 2018 года.

Напомним, Надежда Болтенко занимала пост сенатора в Совете Федерации с 2014, но после выборов губернатора ее место занял бывший глава региона Владимир Городецкий.