9 часов ожидания: авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за долгое томление пассажиров
Новосибирская транспортная прокуратура проверила авиакомпанию «Сибирь» на соблюдение закона о защите прав потребителей и нашла нарушения.
— Так, 13 августа авиакомпания «Сибирь» S7 на 8 часов 56 минут задержала рейс по маршруту Благовещенск-Новосибирск. Вопреки требованиям закона, пассажирам этого рейса не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки, а также не было предложено место для отдыха либо гостиница, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Помимо этого, в августе 2018 года авиакомпания «Сибирь» незаконно задержано отправление рейсов по маршрутам Владивосток — Гонконг — на 7 часов 54 минуты и Новосибирск — Красноярск — на 2 часа 24 минуты.
— Как выяснилось, задержки рейсов произошли по не объективным причинам. По результатам проверки прокурор вынес генеральному директору авиакомпании представление, — отметили в ведомстве.
Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в 50 000 руб.