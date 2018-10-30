2018-10-30T06:47:30+03:00
Общество

9 часов ожидания: авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за долгое томление пассажиров

Авиакомпания S7 заплатит штраф за задержку рейсов, во время которых пассажиров не кормили и не предлагали отдохнуть
Надежда ЯРКОВА
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Авиакомпания "Сибирь" заплатит штраф за задержку рейсов.Авиакомпания "Сибирь" заплатит штраф за задержку рейсов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирская транспортная прокуратура проверила авиакомпанию «Сибирь» на соблюдение закона о защите прав потребителей и нашла нарушения.

— Так, 13 августа авиакомпания «Сибирь» S7 на 8 часов 56 минут задержала рейс по маршруту Благовещенск-Новосибирск. Вопреки требованиям закона, пассажирам этого рейса не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки, а также не было предложено место для отдыха либо гостиница, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, в августе 2018 года авиакомпания «Сибирь» незаконно задержано отправление рейсов по маршрутам ВладивостокГонконг — на 7 часов 54 минуты и Новосибирск — Красноярск — на 2 часа 24 минуты.

— Как выяснилось, задержки рейсов произошли по не объективным причинам. По результатам проверки прокурор вынес генеральному директору авиакомпании представление, — отметили в ведомстве.

Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в 50 000 руб.

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