«На фото дракон»: сибирячке оставили шрамы после эпиляции в салоне

СЕГОДНЯ 05:59 2018-10-30T05:59:24+03:00

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Сибирячка пошла на эпиляцию в салон на Красном проспекте, 99, а ушла с ожогом живота и ей не возвращают деньги.

— Записалась на прием в салон лазерной эпиляции «Эликс» 7 октября, на эпиляцию волос на лице, но так как у меня в этот день были проблемы с кожей, я решила не делать лицо — сделала живот. Во время эпиляции было адски больно, но мне сказали, что так бывает. После эпиляции все очень покраснело и болело — в итоге это оказался ожог и есть справка от врача, — рассказала о своей проблеме в группе «Ревизор Новосибирск» пострадавшая девушка.

Она отметила, что у нее смуглая кожа, поэтому после любой травмы при лучшем случае остается пигментация на долгий период, а следы и на всю жизнь.

— В результате они изуродовали мне весь живот! Проплакала 4 дня, отменила отпуск, теперь нельзя загорать 3 месяца, никуда не выходила от боли, лежала весь день, даже на работу не смогла выходить. Мой муж не выдержал, поехал к ним — хотел решить этот вопрос мирно, все нормально объяснил, скинул фото живота, и просил вернуть деньги только за лекарства, но директор салона даже не извинился. Деньги нам тоже не вернули, а просто проигнорировали, даже не перезвонили, просто «забили» на всю ситуацию, зная, что ожог по вине халатности сотрудника салона, — пишет расстроенная девушка.

Приехав к ним в салон с досудебной претензией — администратор позвонила директору, и он запретил им ставить подписи о том, что приняли заявление и запретили показывать мою медкарту. Перезвонили только через пять дней.

— Понятно, что директор изменил записи в мед карте, и опять же меня проигнорировал. Я, конечно, все могу понять, но такого неуважения в своей жизни я еще не встречала! Изуродовать человека, оставить шрамы на всю жизнь, и даже не извиниться за свою ошибку! Уже прошло почти 3 недели, мне никто так и не перезвонил!- добавила она.

Теперь сибирячка останется с изуродованным животом.

Эта ситуация не оставила равнодушной пользователей соцсетей, вот что они пишут об этом:

— Ого-го, хорошо так подпалили, — отмечает один.

— Капец, на фото дракон, — добавляет второй.

— Были безобидные волосики, теперь чешуя на неизвестный период, как же мне жаль вас, засудите этих извергов, — советует третий.