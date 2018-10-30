Погода на день в Новосибирске: 30 октября тепло и сыро

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-30T03:51:08+03:00

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Сегодня в городе ожидается относительно теплая погода с мокрым снегом.

— Во вторник, 30 октября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью и днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами могут быть отложения мокрого снега, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет плюс 3-5 градусов, к ночи станет прохладнее до минус 1- плюс 1 градусов, — — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем — с дождем, местами на дорогах гололедица. Дневная температура составит 0- плюс 5 градусов, ночная будет около -4 — плюс 1 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня снег в течение дня. Температура днем будет плюс 2 градусов, к ночи опустится до минус 5 градусов. В последующие дни в городе ожидается обильное выпадение осадков, преимущественно снега.