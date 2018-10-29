2018-10-29T15:37:34+03:00
Звезды

Павел Прилучный про сериал «Мажор-3»: Жека стал геем

На экраны выходит новая часть полицейской драмы «Мажор-3». Главная роль, как и прежде — у актера, игравшего раньше в новосибирском «Глобусе»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Павел Прилучный ответил на вопрос о сюжете третьей части "Мажора". Фото: Кинопоиск.руПавел Прилучный ответил на вопрос о сюжете третьей части "Мажора". Фото: Кинопоиск.ру
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На экраны выходит третья часть сериала «Мажор-3». Как и прежде, главная роль — у Павла Прилучного.

Впрочем, наблюдать за знаменитым актером можно не только по телевизору. Он — частый герой семейного видеоблога. Его ведет супруга Прилучного — Агата Муцениеце. Еще год назад Агата приходила на съемочную площадку «Мажора-3», чтобы сделать оттуда видеорепортаж.

— Паша можешь мне для блога рассказать какой-нибудь такой секрет про сериал «Мажор», который нельзя рассказывать. Чем все закончится? — Спрашивала она у мужа.

«Я предлагаю, чтобы ты убежал со мной» - жена Павла Прилучного посоветовала сюжетный поворот для «Мажора». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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— Ну, Жека стал геем, — отвечал Павел (мы предполагаем, что в шутку).

— А драконы будут? — продолжала интервью супруга.

— Это из другого сериала.

Жека — тоже один из главный героев. Напарник Прилучного по службе. Его играет Александр Обласов — он тоже попал в видеоблог. Правда, раскрывать секреты фильма не стал — сослался на подписку о неразглашении. Зато вспомнил момент со съемок предыдущего сезона:

— Я во второй части был свидетелем, когда где-то в городе Москве кто-то был в роддоме, а кто-то в Санкт-Петербурге в это время очень сильно переживал на смене. Это было прикольно.

Поклонникам актерской семьи понятно, что речь идет, конечно, про самих Агату и Павла, а также их дочь Мию. Девочка появилась на свет как раз во время съемок.

В преддверие премьеры сериала «Мажор-3» Агата выложила очередную серию блога. Но она — не об этом фильме.

— Мы едем на тренировку. Паша же теперь тренируется для своих сцен с драками. А потом у нас спектакль, — объявляет Агата в начале ролика, и скоро действие переносится в спортзал.

Напомним, Павел Прилучный стал известным после фильма «На игре», а затем сериала «Закрытая школа». Мало, кто помнит, но Павел Прилучный раньше жил в Новосибирске. Еще не будучи таким известным, играл в местном театре «Глобус». Сейчас у молодого актера — уже огромная фильмография.

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