В Новосибирске спасают огромную ель, поваленную ураганом на Михайловской набережной

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-29T14:45:58+03:00

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Ночной ураган повалил огромную ель на Михайловской набережной в Новосибирске. Дерево пытаются спасти специалисты. Об этом заявила в соцсетях Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

— Сегодня на Михайловской набережной ветром вырвана взрослая ель! Очень жаль! Она была прекрасна, — написала чиновница, добавив, что ель пытаются спасти.

Напомним, сильный ветер повредил не только деревья, но и автомобили, крыши, рекламные стенды. Синоптики предупреждают новосибирец, что сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

— Ночью 30 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами образование снежного покрова, ночью и утром гололедица. Температура -1..+1 С, ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.