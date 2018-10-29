2018-10-29T14:45:58+03:00
Общество

В Новосибирске спасают огромную ель, поваленную ураганом на Михайловской набережной

Сильный ветер вырвал с корнем взрослое дерево
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Ночной ураган повалил огромную ель на Михайловской набережной.Ночной ураган повалил огромную ель на Михайловской набережной.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ночной ураган повалил огромную ель на Михайловской набережной в Новосибирске. Дерево пытаются спасти специалисты. Об этом заявила в соцсетях Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

— Сегодня на Михайловской набережной ветром вырвана взрослая ель! Очень жаль! Она была прекрасна, — написала чиновница, добавив, что ель пытаются спасти.

Напомним, сильный ветер повредил не только деревья, но и автомобили, крыши, рекламные стенды. Синоптики предупреждают новосибирец, что сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

— Ночью 30 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами образование снежного покрова, ночью и утром гололедица. Температура -1..+1 С, ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Павел Прилучный про сериал «Мажор-3»: Жека стал геем
В скорой заступились за коллегу, который сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Известный хоккеист замечен на улице в Америке в женской сорочке
Хэллоуин для животных: в Новосибирском зоопарке отметили День тыквы
«Живем при коммунизме»: в Новосибирске вскрыли написанную 50 лет назад капсулу
«Слабо реагируем»: Андрей Травников раскритиковал работу по тушению пожара в Искитимском районе
Совершил проступок: уволен начальник новосибирского управления ГИБДД Сергей Штельмах
Несокрушимый: новосибирцы заинтересовались новым фильмом о подвиге танкистов и игрой в стиле вестерн
В Новосибирске нашли тело пропавшей в августе пенсионерки
На свободу и обратно: дети на прогулке в детском саде спокойно лазили через забор на улицу
Большая куча: могилы на кладбище под Новосибирском закидали мусором
Муха в супе: новосибирский блогер показал, как можно поесть в ресторане бесплатно
«Не карьеры и не усадьбы в планы жизни он ставил нам»: мэр Кольцово посвятил поэму 100-летию комсомола
Не доставайся никому: в Новосибирске сожгли колбасу и сыр из Голландии
Застрял в кольце: новосибирец ночью вызвал спасателей, чтобы освободили его палец
Четверть миллиона рублей: новосибирцев поймали с поддельными купюрами в машине
По всей строгости: экс-чиновнику вынесли приговор за взятки и хранение оружия
Потерял управление: на трассе под Новосибирском «Лада» упала в реку