2018-10-29T14:18:59+03:00
Дом. Семья

Хэллоуин для животных: в Новосибирском зоопарке отметили День тыквы

Лемуры опешили, а белый медведь «обиделся»
Екатерина КОМЯКОВА
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Сначала Кай подарку не обрадовался, а чуть позже решил его съесть. Фото: Анна НОВИКОВАСначала Кай подарку не обрадовался, а чуть позже решил его съесть. Фото: Анна НОВИКОВА
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В Новосибирском зоопарке на выходных прошел День тыквы, официально Хэллоуином его никто не называет, скорее звериный праздник связан со сбором урожая, но главный атрибут Дня всех святых – резная тыква, присутствовал практически везде.

- К творческой стороне дела требований нет никаких – можно вырезать из тыквы все, что угодно - забавные и страшные рожицы, домики, машины, мячи и так далее. Работы будут оцениваться по критериям: оригинальность, чистота выполнения и свежесть работы. Конкурсные работы станут угощением для животных зоопарка, поэтому, чем меньше тыква пробудет в резном виде, тем лучше, - озвучили заранее условия конкурса в Новосибирском зоопарке.

В результате гости принесли на выходных бесчисленное количество тыкв. Особенно удивились огромному овощу лемуры.

Лемуры были удивлены большим оранжевым овощам. Фото: Анна НОВИКОВА

Лемуры были удивлены большим оранжевым овощам. Фото: Анна НОВИКОВА

- За ними было очень забавно наблюдать, они выпучивали глаза, осторожно заглядывали во внутрь, - рассказывают посетители.

Интересно на тыкву отреагировал белый медведь Кай. Одному подарку, кинутому посетителем, он не обрадовался, и даже вытер лапой с морды брызги воды, зато за другим резным овощем с радостью прыгнул в воду.

Фотографу удалось поймать забавные выражения мордочек животных. Фото: Анна НОВИКОВА

Фотографу удалось поймать забавные выражения мордочек животных. Фото: Анна НОВИКОВА

Кай не рад подарку и обиделся .Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

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