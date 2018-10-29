Хэллоуин для животных: в Новосибирском зоопарке отметили День тыквы
В Новосибирском зоопарке на выходных прошел День тыквы, официально Хэллоуином его никто не называет, скорее звериный праздник связан со сбором урожая, но главный атрибут Дня всех святых – резная тыква, присутствовал практически везде.
- К творческой стороне дела требований нет никаких – можно вырезать из тыквы все, что угодно - забавные и страшные рожицы, домики, машины, мячи и так далее. Работы будут оцениваться по критериям: оригинальность, чистота выполнения и свежесть работы. Конкурсные работы станут угощением для животных зоопарка, поэтому, чем меньше тыква пробудет в резном виде, тем лучше, - озвучили заранее условия конкурса в Новосибирском зоопарке.
В результате гости принесли на выходных бесчисленное количество тыкв. Особенно удивились огромному овощу лемуры.
Лемуры были удивлены большим оранжевым овощам. Фото: Анна НОВИКОВА
- За ними было очень забавно наблюдать, они выпучивали глаза, осторожно заглядывали во внутрь, - рассказывают посетители.
Интересно на тыкву отреагировал белый медведь Кай. Одному подарку, кинутому посетителем, он не обрадовался, и даже вытер лапой с морды брызги воды, зато за другим резным овощем с радостью прыгнул в воду.
Фотографу удалось поймать забавные выражения мордочек животных. Фото: Анна НОВИКОВА
Кай не рад подарку и обиделся .Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило