2018-10-29T14:13:36+03:00
Общество

«Живем при коммунизме»: в Новосибирске вскрыли написанную 50 лет назад капсулу

Комсомольцы оставили послание современным новосибирцам, которое написали 29 октября 1968 года
Надежда ЯРКОВА
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На заводе Коминтерна вскрыли капсулу с письмом от комсомольцев, которое написано 50 лет назад. Фото: Анна ТерешковаНа заводе Коминтерна вскрыли капсулу с письмом от комсомольцев, которое написано 50 лет назад. Фото: Анна Терешкова
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Сегодня, 29 октября в Новосибирске вскрыли капсулу, которые комсомольцы написали нам в этот же день, ровно 50 лет назад.

— Сегодня в АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» вскрыли капсулу, написанную комсомольцами 50 лет назад! Они пишут, что мы живем при коммунизме и покорили луну и другие планеты!- написала на своей странице в соцсетях в Фейсбук начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. — Без комментариев.

На первой странице письма написано: обращение комсомольцев завода имени Коминтерна 1968 года к комсомольцам 2018 года. Принято на митинге в день 50-летия ВЛКСМ 29 октября 1968 года.

Напомним, что весь год в Новосибирской области отмечают 100-летие комсомола, ставшего самой массовой молодежной организацией XX века. В январе этого года одним из первых документов, подписанных главой региона Андреем Травниковым, стало постановление, утверждающее перечень праздничных мероприятий, посвященных большому юбилею.

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