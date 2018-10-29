На свободу и обратно: дети на прогулке в детском саде спокойно лазили через забор на улицу

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-29T13:07:58+03:00

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Сибирячка стала свидетелем «свободной» прогулки детей в детском саду в Кировском районе Новосибирска.

Инцидент произошел в пятницу, 26 октября около 12 часов дня. Жительница Новосибирска стала свидетельницей того, как дети в детском саду на прогулке спокойно перелазили через забор.

— Сидела в машине на парковке возле детского сада №218 по адресу Краснодарская, 3а и наблюдала такую картину: как дети играют в мяч на площадке, а воспитателя рядом нет. В один момент у ребятишек улетает мяч за забор, и один из детей не растерявшись, перелез через забор туда и таким же способом вернулся обратно с мячом! Воспитателя все так же не было рядом, — рассказала о ситуации в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях жительница Новосибирска, добавив, что снять это не успела, так как сразу не поняла и была в огромном шоке.

Она отметила, что следом на забор полез второй мальчик, но не перелез до конца. Через пять минут появился вальяжно воспитатель с пакетом мусора в руках, и, смотря, что-то в своем телефоне выбросил его за этот же забор.

Возмущенная сибирячка поинтересовалась у женщины, всегда ли влспитатель так делает и чему она учит детей, и где она была, когда у нее дети лазают через забор, так как будто всегда это делают, и в этом ничего такого нет!

— Подошла, сделала ей замечание, и поинтересовалась, где она была, на что получила ответ — подметала веранду!- написала шокированная увиденным женщина.