Большая куча: могилы на кладбище под Новосибирском закидали мусором

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-29T12:16:42+03:00

Могилы на кладбище под Новосибирском не видно из-за накиданного на них мусора. Стоп-кадр с видео revizorro_nsk54.

Местные жители возмущены тем, что возле могил люди скидывают мусор

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Под Новосибирском на криводановском кладбище неизвестные бросают мусор прямо на могилы.

— На криводаноновском кладбище похоронен дедушка мужа. Постоянно около могил люди скидывают мусор, уже накопилась большая куча. Обращались в администрацию кладбища, чтобы убрали, но они ответили, что помочь не чем не могут, только выделить мешки, — написала местная жительница в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео видно, что рядом с могилами вдоль дороги скопилась огромная куча мусора, из-за которой могил и не видно.

Возмущенная жительница добавила, что для того, чтобы мусор убрать, пришлось нанимать рабочих.