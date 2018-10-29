2018-10-29T12:16:42+03:00
Общество

Большая куча: могилы на кладбище под Новосибирском закидали мусором

Местные жители возмущены тем, что возле могил люди скидывают мусор
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Могилы на кладбище под Новосибирском не видно из-за накиданного на них мусора. Стоп-кадр с видео revizorro_nsk54.Могилы на кладбище под Новосибирском не видно из-за накиданного на них мусора. Стоп-кадр с видео revizorro_nsk54.
Изменить размер текста:

Под Новосибирском на криводановском кладбище неизвестные бросают мусор прямо на могилы.

— На криводаноновском кладбище похоронен дедушка мужа. Постоянно около могил люди скидывают мусор, уже накопилась большая куча. Обращались в администрацию кладбища, чтобы убрали, но они ответили, что помочь не чем не могут, только выделить мешки, — написала местная жительница в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео видно, что рядом с могилами вдоль дороги скопилась огромная куча мусора, из-за которой могил и не видно.

Возмущенная жительница добавила, что для того, чтобы мусор убрать, пришлось нанимать рабочих.

Мусор на кладбище..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24