Большая куча: могилы на кладбище под Новосибирском закидали мусором
Под Новосибирском на криводановском кладбище неизвестные бросают мусор прямо на могилы.
— На криводаноновском кладбище похоронен дедушка мужа. Постоянно около могил люди скидывают мусор, уже накопилась большая куча. Обращались в администрацию кладбища, чтобы убрали, но они ответили, что помочь не чем не могут, только выделить мешки, — написала местная жительница в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На видео видно, что рядом с могилами вдоль дороги скопилась огромная куча мусора, из-за которой могил и не видно.
Возмущенная жительница добавила, что для того, чтобы мусор убрать, пришлось нанимать рабочих.
Мусор на кладбище..