Муха в супе: новосибирский блогер показал, как можно поесть в ресторане бесплатно
Новосибирский блогер Александр Миллер, которого называют Миллер Новосибирский хасла, снимающий видеоролики про бесплатную еду, снял новое видео, как поесть в ресторане без денег.
Блогер снял почти пятиминутное видео о том, как поесть в ресторане, но при этом не платить. Он пришел в заведение общепита, заказал суп и в процессе его поедания подкинул в тарелку, заранее принесенную в пакете мертвую муху. После этого он позвал официанта и показал, что нашел муху в супе. Растерянный официант унес тарелку, а после администратор предложила блогеру не платить за съеденный суп, после чего он ушел.
Правда, поскольку Миллер снимает видео для эксперимента, после он возвращается в заведение и рассказывает, что муха «подставная» и расплачивается по счету.
— Лучше не стоит злоупотреблять таким способом, пользуйтесь им, только если вы действительно нуждаетесь, — добавил блогер в конце эксперимента.
Видео об лайфаке с мухой в супе набрало более 78 тысяч просмотров в соцсетях.
Муха в супе..