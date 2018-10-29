Муха в супе: новосибирский блогер показал, как можно поесть в ресторане бесплатно

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-29T11:39:08+03:00

Миллер научил, как поесть в ресторане, но при этом не платить. Стоп-кадр с видео канала Александр Миллер на youtube.com.

Популярный блогер из Новосибирска Александр Миллер снял видео о том, как с помощью мухи бесплатно поесть в ресторане

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Новосибирский блогер Александр Миллер, которого называют Миллер Новосибирский хасла, снимающий видеоролики про бесплатную еду, снял новое видео, как поесть в ресторане без денег.

Блогер снял почти пятиминутное видео о том, как поесть в ресторане, но при этом не платить. Он пришел в заведение общепита, заказал суп и в процессе его поедания подкинул в тарелку, заранее принесенную в пакете мертвую муху. После этого он позвал официанта и показал, что нашел муху в супе. Растерянный официант унес тарелку, а после администратор предложила блогеру не платить за съеденный суп, после чего он ушел.

Правда, поскольку Миллер снимает видео для эксперимента, после он возвращается в заведение и рассказывает, что муха «подставная» и расплачивается по счету.

— Лучше не стоит злоупотреблять таким способом, пользуйтесь им, только если вы действительно нуждаетесь, — добавил блогер в конце эксперимента.

Видео об лайфаке с мухой в супе набрало более 78 тысяч просмотров в соцсетях.