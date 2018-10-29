«Не карьеры и не усадьбы в планы жизни он ставил нам»: мэр Кольцово посвятил поэму 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-29T11:35:16+03:00

Николай Красников опубликовал стихи, в которых рассказывает о своей молодости

Изменить размер текста: A A

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников давно дружит с рифмой. Во время чемпионата мира по футболу поддерживал наших спортсменов, посвящая им стихи. А в этот раз поэтически поздравил всех со столетием комсомола. В советское время Николай Красников работал секретарем комитета ВЛКСМ в НИИ молекулярной биологии. И о той — комсомольской жизни -вспоминает с ностальгией. «КП» публикует его стихи.

Моим комсомольским братьям в день 100-летия ВЛКСМ

Время разложило все по полкам:

Муть осела, пену унесло…

Комсомол останется надолго

Всем смертям и всем ветрам назло

Он вихрастый, смеющийся вечно,

Принимающий вызов любой

На свои молодецкие плечи,

Со своей неуемной душой.

Это он, зарожденный в гражданке,

Не озлобился, не озверел…

Из пробитой навылет тачанки

Он на тракторы пересел.

Это он опускался в шахты,

Поднимал Трансиб, Днепрогэс…

Промерзал на полярных вахтах,

Он… с винтовкой наперевес

Уходил на фронт добровольцем,

Одноклассниц черня фату,

Он срывал гранатные кольца,

Не отдав врагу высоту.

Это он поднимался в космос,

Ехал с песней на целину

И в спортивных сраженьях грозных

Бился яростно за страну.

Он рубился на рельсах БАМа

И в науке «шел на грозу»

И «надежд своих телеграммы»

Через бед любых полосу

Посылал он всегда с азартом,

Раздвигая глухую даль…

Все мы помним со школьной парты

Закалялась как наша сталь.

Это он «диктовал вагонно»

Адреса молодежных дел,

Монолит стройотрядов бетонный

Только он заливать умел.

Он тянул вечерами рейды,

Километры стенных газет…

И субботники до победы,

Шефства в школах далекий свет,

Молодежных бригад оскалы

И прожектора свет в ночи…

Сердце как-то не уставало,

Потому до сих постучит.

Не карьеры и не усадьбы

В планы жизни он ставил нам...

Он дарил комсомольские свадьбы

И друзей на все времена.

Это он фестивалил всюду,

КВНов, маевок класс...

Дальше ряд продолжать не буду:

Вся история среди Вас,

Здесь сидящих и ваших братьев

С комсомольским простым значком,

Вы сменили рубашки, платья,

Обросли кое-где жирком,

Но глаза-то горят, как прежде

Потому что у нас внутри

Молодые летят надежды

Через памяти октябри,

Потому что душа, как раньше,

Верит в «Алые паруса».

Она помнит, как жить без фальши,

Наступая на чудеса.

Она помнит друзей на фото

Тех, что с нами давно уж нет…

Отделение, взвод и роту

Нашей армии славных лет.

Ах, Первичка! — Всему опора,

Мера разума общих дней,

Место споров и место сбора

Настоящих живых идей.

Комитеты, райком, обкомы —

Это наши политбюро…

Всем тропинки туда знакомы

За решеньем с большим гербом.

Здесь нам перья чистили, братцы,

Укрупняли масштаб задач,

Разрешали не соглашаться,

Если очень ты был горяч.

Приходилось и с партией спорить,

Вызывая не только восторг…

…Сколько разных живых историй

Пропустил сквозь себя комсорг!

Все бывало: такое время,

Но сквозь призму его годов

Комсомольское вижу племя

И я снова сказать готов:

«С Вами я, дорогие братья,

Вот он — мой комсомольский билет!»

Если надо, взносы заплатим

И за сто непрожитых лет.

Лишь бы снова в белые снеги,

В молодые ветра без конца…

Выпускали где мы побеги,

Обжигали где мы сердца.

Лишь бы снова влюбляться, спорить

И с друзьями грустить у костра…

Сотня лет — лишь миг для истории,

А для нас комсомол — не игра.

Это жизнь, что мы прожили вместе

В самой гуще душевных тревог,

До сих пор комсомольские песни —

Компас наш на распутье дорог.

С ними мы на границах изломов,

На краю, у любых непогод…

До сих пор порученье райкома

«Нас в тревожные дали зовет»…

Завершаю я эту поэму,

Как всегда наша память добра…

Со 100-летием ВЛКСМа

С нами он! И не только вчера…