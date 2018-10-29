Не доставайся никому: в Новосибирске сожгли колбасу и сыр из Голландии
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили «санкционную» продукцию: сыр и колбасу, которые сожгли на полигоне.
— В пятницу, 26 октября в одной из городских торговых точек была выявлена запрещенная к ввозу в Россию продукция, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сыр и колбаса из Голландии, Италии, Испании и Чехии общим весом 9,2 килограмма продавались в одном из сырных интеренет-магазинов. Они были изъяты из продажи благодаря оперативным действиям сотрудников Новосибирской таможни и Россельхознадзора.
— В этот же день все запрещенные продукты были опечатаны и уничтожены, их сожгли на специализированном полигоне, — добавили в пресс-службе.
Вся "санкционная" продукция была сожжена на полигоне. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.