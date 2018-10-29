Не доставайся никому: в Новосибирске сожгли колбасу и сыр из Голландии

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-29T10:56:31+03:00

В Новосибирске нашли интернет-магазин, торговавший запрещенным сыром и колбасой. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.

В интернет-магазине по Новосибирску торговали запрещенным сыром и колбасой из Голландии и Чехии

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Сотрудники Россельхознадзора уничтожили «санкционную» продукцию: сыр и колбасу, которые сожгли на полигоне.

— В пятницу, 26 октября в одной из городских торговых точек была выявлена запрещенная к ввозу в Россию продукция, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сыр и колбаса из Голландии, Италии, Испании и Чехии общим весом 9,2 килограмма продавались в одном из сырных интеренет-магазинов. Они были изъяты из продажи благодаря оперативным действиям сотрудников Новосибирской таможни и Россельхознадзора.

— В этот же день все запрещенные продукты были опечатаны и уничтожены, их сожгли на специализированном полигоне, — добавили в пресс-службе.