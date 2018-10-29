Застрял в кольце: новосибирец ночью вызвал спасателей, чтобы освободили его палец

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-29T10:15:37+03:00

Украшение так плотно сжало фалангу, что у мужчины образовался отек

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Новосибирским спасателям пришлось освобождать мужчину от кольца. Такую миссию специалисты выполнили ночью – в 3 три часа. Вызов поступил с Гусинобродского шоссе.

- У мужчины отек пальца руки под кольцом. Кольцо снято. Оказана помощь мужчине 1985 года рождения. В медицинской помощи не нуждается, - отчиталась Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Напомним, что на прошлой неделе было и другое освобождения человека из металлического плена. Тогда ребенок стал узником фритюрницы – малыш застрял головой в решетке.