Застрял в кольце: новосибирец ночью вызвал спасателей, чтобы освободили его палец
Украшение так плотно сжало фалангу, что у мужчины образовался отек
Спасатели сняли с мужчины кольцо. ФОТО: МАСС.
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Новосибирским спасателям пришлось освобождать мужчину от кольца. Такую миссию специалисты выполнили ночью – в 3 три часа. Вызов поступил с Гусинобродского шоссе.
- У мужчины отек пальца руки под кольцом. Кольцо снято. Оказана помощь мужчине 1985 года рождения. В медицинской помощи не нуждается, - отчиталась Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Напомним, что на прошлой неделе было и другое освобождения человека из металлического плена. Тогда ребенок стал узником фритюрницы – малыш застрял головой в решетке.