2018-10-29T08:42:30+03:00
Происшествия

Четверть миллиона рублей: новосибирцев поймали с поддельными купюрами в машине

Кроме фальшивых денег у горожан нашли наркотики
Екатерина КОМЯКОВА
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Поддельные купюры принес курьер. Фото: ГУ МВД НСОПоддельные купюры принес курьер. Фото: ГУ МВД НСО
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В Новосибирской области задержаны двое молодых людей 21 и 22 лет. В автомобиле сибиряков правоохранители нашли 51 купюру номиналом 5 тысяч рублей каждая. В общей сумме это 255 тысяч рублей, все деньги фальшивые.

- Проведенная экспертиза установила, что изъятые банкноты не изготовлялись в ФГУП «Госзнак». Кроме того, при проведении обследования места жительства одного из фигурантов обнаружены наркотические средства синтетического происхождения массой около 19 граммов. Их хранили для личного употребления, - сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось, молодые люди получили фальшивые купюры через курьерскую службу, сам курьер – лицо неустановленное. Теперь сибиряки стали фигурантами уголовного дела, им предъявлено обвинение по статьям – «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

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