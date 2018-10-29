По всей строгости: экс-чиновнику вынесли приговор за взятки и хранение оружия

СЕГОДНЯ 06:55 2018-10-29T06:55:06+03:00

Чиновник получил 10 лет строгого режима в колонии за взятки и хранение оружия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава администрации Абрамского сельсовета отправится в тюрьму на 10 лет в колонию строго режима

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Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего главы администрации Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Юрия Соловьева.

— Выяснилось, что чиновник с 2009 год по 2010 год от трех людей получил взятки от 15 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. За это, он выделил им в селе Абрамово земельные участки по поддельным документам, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Помимо этого, Соловьев превысил должностные полномочия при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной собственности, общей площадью 1,7 гектаров стоимостью более 2,5 млн. рублей. Экс-глава администрации села незаконно завладел правом собственности на эти участки, присвоил муниципальное имущество на сумму более 50 тыс. рублей, а также незаконное купил и хранил боеприпасы.

Он признан виновным по статьям за мошенничество с использование своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах, за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, за превышение должностных полномочий и получение взятки.

— Суд приговорил экс-чиновника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права 6 лет занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу Абрамовского сельсовета и Куйбышевского района всей суммы причиненного преступлением ущерба в более чем 5 млн. рублей, — добавили в ведомстве.

Для исполнения приговора, на имущество Соловьева на общую сумму более 24 миллионов рублей, наложен арест. Приговор в законную силу не вступил.