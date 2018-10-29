Потерял управление: на трассе под Новосибирском «Лада» упала в реку

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-29T06:23:38+03:00

Под Новосибирском произошла смертельная авария - "Лада" упала в реку. Фото: "КП" Архив

В аварии на трассе погиб 37-летний водитель отечественного автомобиля

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В воскресенье, 28 октября в 3 часа дня в Тогучинском районе на 14 км автодороги «Тогучин-Кудрино-Златоуст» произошло смертельное ДТП — погиб водитель «Лады».

— 36-летний водитель за рулем ВАЗ-21150, ехавший со стороны села Златоуст в сторону села Кудрино, не справился с управлением, из-за чего машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась в реку, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.