Потерял управление: на трассе под Новосибирском «Лада» упала в реку
В аварии на трассе погиб 37-летний водитель отечественного автомобиля
Под Новосибирском произошла смертельная авария - "Лада" упала в реку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
В воскресенье, 28 октября в 3 часа дня в Тогучинском районе на 14 км автодороги «Тогучин-Кудрино-Златоуст» произошло смертельное ДТП — погиб водитель «Лады».
— 36-летний водитель за рулем ВАЗ-21150, ехавший со стороны села Златоуст в сторону села Кудрино, не справился с управлением, из-за чего машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась в реку, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В результате ДТП водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.