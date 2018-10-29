2018-10-29T06:02:31+03:00
Общество

Не больше 30 км/ч: погасшие светофоры собрали утреннюю пробку в Кировском районе

Скорость движения на затрудненном участке составляет от 7 до 30 километров в час
Надежда ЯРКОВА
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Водители встали в пробку в Кировском районе - не работает светофор.Водители встали в пробку в Кировском районе - не работает светофор.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Начало недели для новосибирских водителей, особенно для жителей левого берега, началось с утренней пробки.

— Неработающие светофоры спровоцировали большую пробку в Кировском районе, движение не регулируется на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отметили, что автомобильное движение затруднено во всех направлениях. Н о сложнее всего приходится водителям, который едут со стороны Краснообска.

По данным «Яндекс.Пробки» движение машин на данном участке составляет 7-10 км/ч. В целом на 10 утра состояние пробок на дорогах города оценивается в 3 балла.

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