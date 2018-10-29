Не больше 30 км/ч: погасшие светофоры собрали утреннюю пробку в Кировском районе
Начало недели для новосибирских водителей, особенно для жителей левого берега, началось с утренней пробки.
— Неработающие светофоры спровоцировали большую пробку в Кировском районе, движение не регулируется на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы отметили, что автомобильное движение затруднено во всех направлениях. Н о сложнее всего приходится водителям, который едут со стороны Краснообска.
По данным «Яндекс.Пробки» движение машин на данном участке составляет 7-10 км/ч. В целом на 10 утра состояние пробок на дорогах города оценивается в 3 балла.