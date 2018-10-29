2018-10-29T05:40:55+03:00
Общество

Застряли на Кубани: РЖД отправили специальный поезд, чтобы привезти пассажиров в Новосибирск

Оказавшиеся в ловушке из-за потопа пассажиры, смогут добраться до Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
За застрявшими под Адлером пассажирами отправили поезд, чтобы привезти их в Новосибирск.За застрявшими под Адлером пассажирами отправили поезд, чтобы привезти их в Новосибирск.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

РЖД отправили специальный поезд за задержавшимися из-за затопившей пути стихии на Кубани пассажирами, чтобы привезти их в Новосибирск.

— В субботу, 27 октября со станции Горячий Ключ в 14:00 по специальному расписанию отправлен поезд №551 Горячий Ключ — Новосибирск с остановками по маршруту поезда №140 Адлер — Новосибирск, — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Движение по железной дороге возобновилось в воскресенье, 28 октября в 12:00 по московскому времени. В тот же день из Адлера было отправлено 18 поездов дальнего следования.

— В настоящий момент железнодорожное сообщение Краснодарского края со всеми регионами восстановлено, — отметили в ведомстве.

На время вынужденной остановки в гостиницы заселили 2200 человек, еще 1355 пассажиров разместили в залах повышенной комфортности. На самолеты пересели 280 человек.

Напомним, наводнение на Кубани остановило движение десятков поездов. С 24 октября из-за подтопа железнодорожных путей они вынуждено задержались в Краснодарском крае.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потерял управление: на трассе под Новосибирском «Лада» упала в реку
Не больше 30 км/ч: погасшие светофоры собрали утреннюю пробку в Кировском районе
Стихия разбушевалась: штормовой ветер устроил погром в Новосибирске
Погода на день в Новосибирске: 29 октября резкое похолодание
В Новосибирске полицейские спасли пьяного гонщика от разъяренной толпы
«Ехали, чуть не задохнулись»: на границе Новосибирской области и Алтайского края бушует пожар
В Новосибирске врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
«Первомайка — ты всегда в авторитете»: группа посвятила песню самому криминальному району Новосибирска
«Водичка хороша»: новосибирский фотограф посвятил купание в Оби 100-летию ВЛКСМ
В Новосибирске пенсионерка за рулем насмерть сбила пенсионерку-пешехода
Ребенок во фритюрнице: новосибирский малыш застрял головой в решетке
В Новосибирске открыли центр, в котором будут уничтожать деньги
Угонщик разбил дорогой пикап в ДТП под Новосибирском
В Новосибирске продавщица обокрала свой же магазин
«Ищет блох, значит любит»: в Новосибирском зоопарке к гиббону Лоле приехал жених из Франции
«Маме позвонил настоятель»: пропавший в Сокуре парень найден у православного батюшки в Юрге
Погода в Новосибирске на день: последний день осеннего тепла
Хакеры массово атаковали новосибирцев в соцсетях
Бомж-гимнаст: бездомный проник в чужую квартиру через форточку
Новосибирцам бесплатно показывают голых женщин