Застряли на Кубани: РЖД отправили специальный поезд, чтобы привезти пассажиров в Новосибирск

СЕГОДНЯ 05:38 2018-10-29T05:40:55+03:00

За застрявшими под Адлером пассажирами отправили поезд, чтобы привезти их в Новосибирск. Фото: Влад КОМЯКОВ

Оказавшиеся в ловушке из-за потопа пассажиры, смогут добраться до Новосибирска

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РЖД отправили специальный поезд за задержавшимися из-за затопившей пути стихии на Кубани пассажирами, чтобы привезти их в Новосибирск.

— В субботу, 27 октября со станции Горячий Ключ в 14:00 по специальному расписанию отправлен поезд №551 Горячий Ключ — Новосибирск с остановками по маршруту поезда №140 Адлер — Новосибирск, — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Движение по железной дороге возобновилось в воскресенье, 28 октября в 12:00 по московскому времени. В тот же день из Адлера было отправлено 18 поездов дальнего следования.

— В настоящий момент железнодорожное сообщение Краснодарского края со всеми регионами восстановлено, — отметили в ведомстве.

На время вынужденной остановки в гостиницы заселили 2200 человек, еще 1355 пассажиров разместили в залах повышенной комфортности. На самолеты пересели 280 человек.

Напомним, наводнение на Кубани остановило движение десятков поездов. С 24 октября из-за подтопа железнодорожных путей они вынуждено задержались в Краснодарском крае.