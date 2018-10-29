Стихия разбушевалась: штормовой ветер устроил погром в Новосибирске

СЕГОДНЯ 04:41 2018-10-29T04:53:43+03:00

Обрушившийся на город шквальный ветер в разных районах опрокинул деревья, палатки и даже светофор

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Поднявшийся к ночи в Новосибирске сильный ветер перевернул стенды и плакаты в городе, а также опрокинул деревья на машины.

— Так из-за сильного ветра на площади Ленина завалились стенды с историей Новосибирска — их не спасла даже бетонная основа. На других ветер просто вырвал информационные плакаты, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также на привокзальной площади опрокинулись торговые палатки, а в Калининском районе не выдержала ветра сосна, рухнув на припаркованные во дворе дома на улице Объединения, 15, машины.

Ветер не выдержали деревья и светофор, в первом случае пострадали машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Помимо этого, в Центральном районе, на пересечении улиц Каменской и Ядринцевской, из-за штормового ветра на проезжую часть упал светофор, а в Калининском районе на улице Учительской, возле остановки «Библиотека», с крыши сдуло шифер, который отлетел в стоящую рядом «Ладу». У машины выбило стекло и повредило весь левый борт, — добавили очевидцы.

В Кировском районе также пострадали машины: возле дома №55 на улице Ватутина дерево упало на крыши седана Toyota Corona Premio и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.