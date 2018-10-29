2018-10-29T04:48:53+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 октября резкое похолодание

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Неделя начнется с похолодания и мокрого снега.Неделя начнется с похолодания и мокрого снега.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В понедельник, 29 октября в город пришло похолодание с ветром и мокрым снегом.

— Неделя для новосибирцев начнется с резкого похолодания. Сегодня в Новосибирске будет облачная погода с прояснениями, ночью и днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов, к ночи опустится до 0 — плюс 2 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области также будет облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололед, налипание мокрого снега. Дневная температура будет в пределах плюс 2-7 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 3- плюс 2 градусов. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снежную погоду с температурой днем до плюс 3 градусов, и ночной до плюс 2 градусов. В последующие дни в городе ожидается еще большее похолодание и снег.

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