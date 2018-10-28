В Новосибирске полицейские спасли пьяного гонщика от разъяренной толпы

СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-28T20:25:43+03:00

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Вечером 28 октября в Новосибирске произошло крупное ДТП: на улице Петухова столкнулись шесть машин. Все автомобили двигались в попутном направлении со стороны Советского шоссе.

— На светофоре остановились: фура (в правом ряду), KIA (в среднем ряду), в левом ряду остановились Mazda, BMW и Toyota, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». — А водитель автомобиля Honda Accord под управлением нетрезвого водителя останавливаться не стал и на скорости влетел в автомобили второго и третьего ряда.

Больше всех досталось автомобилю — KIA, от удара он отлетел в фуру, водителя увезли в больницу на скорой.

— Озлобленные участники ДТП «дали люлей» пьяному гонщику из Аккорда, после чего сотрудники ДПС спрятали виновника у себя в машине, — добавляют в «Инциденте».