«Водичка хороша»: новосибирский фотограф посвятил купание в Оби 100-летию ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-28T15:31:51+03:00

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Новосибирский фотограф Алексей Игнатович удивил друзей в Фейсбуке снимками: выложил, как купается в Оби в конце октября. «Брррр!!!! Холод!», — пишет в шоке народ. Но Алексей уверяет, что погода и дата будто сами подталкивали его в воду. В Новосибирске сегодня последний теплый осенний день, температура прогрелась до +14. По сибирским меркам — жара в конце октября.

"Водичка хороша", - уверяет Алексей Игнатович.

— Я подумал, почему дню рождения ВВП можно погружение посвятить, а юбилею комсомола — нельзя... Вот и посвятил, — рассказал «КП»-Новосибирск» Алексей Игнатович. — Водичка хороша! Народу на пляже немного, есть куда подстилку бросить! Люди нормально реагировали. Правда, последователей не было. Я ж хоть и топлес был, но в купальных трусах. А народ, наверное, весь в семейках прогуливался...

Морская тема, кстати, фотографу не чужда. В свое время он окончил новосибирский водный институт, потом 20 лет проработал на флоте, даже преподавал в речном училище. Сейчас корабля у него нет, но до сих пор, похоже, в воду тянет.