2018-10-28T10:50:46+03:00
Происшествия

В Новосибирске пенсионерка за рулем насмерть сбила пенсионерку-пешехода

Полиция выясняет, почему автомобилистка выехала на обочину
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Причины трагедии выясняет полиция.Причины трагедии выясняет полиция.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В аварии погибла жительница Новосибирска. Смертельное ДТП случилось на Бердском шоссе.

27 октября в 13.45 женщина ехала на «Сузуки Свифт». Направлялась в садоводство. Рядом с разъездом Иня и произошла трагедия.

- Она выехала на полосу встречного движения, затем на обочину, где совершила наезд на пешехода. В результате аварии 66-летняя жительница Дзержинского района от полученных травм скончалась на месте, - сообщает областное управления МВД России.

К слову, автомобилистка – того же возраста, что и погибшая. Ей лишь на год больше.

Теперь полиция выясняет, почему женщина съехала с дороги.

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