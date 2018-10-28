В Новосибирске пенсионерка за рулем насмерть сбила пенсионерку-пешехода
Полиция выясняет, почему автомобилистка выехала на обочину
Причины трагедии выясняет полиция.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В аварии погибла жительница Новосибирска. Смертельное ДТП случилось на Бердском шоссе.
27 октября в 13.45 женщина ехала на «Сузуки Свифт». Направлялась в садоводство. Рядом с разъездом Иня и произошла трагедия.
- Она выехала на полосу встречного движения, затем на обочину, где совершила наезд на пешехода. В результате аварии 66-летняя жительница Дзержинского района от полученных травм скончалась на месте, - сообщает областное управления МВД России.
К слову, автомобилистка – того же возраста, что и погибшая. Ей лишь на год больше.
Теперь полиция выясняет, почему женщина съехала с дороги.