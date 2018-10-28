Ребенок во фритюрнице: новосибирский малыш застрял головой в решетке

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-28T10:31:36+03:00

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Нестандартный вызов поступил к новосибирским спасателям. 27 октября в 16.00 позвонила женщина и рассказала про ЧП с ребенком. Оказалось, что тот надел на голову металлическую фритюрницу.

На улицу Красный факел (это в Первомайском районе) тут же выехал наряд.

- Металлический предмет прочно сидел на голове любознательно малыша. С помощью слесарного инструмента спасатели аккуратно перекусили прутья фритюрницы и сняли ее с головы ребенка. Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается, - отчитывается Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Говорят, на эту операцию – от тревожного звонка до счастливого освобождения – ушло всего 15 минут.