2018-10-28T09:54:05+03:00
Общество

В Новосибирске открыли центр, в котором будут уничтожать деньги

Здесь же будут храниться запасы банкнот Центробанка
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске будут уничтожать деньги.В Новосибирске будут уничтожать деньги.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Новосибирске открыли подразделение Центробанка. Это очередной расчетно-кассовый центр. В стране он стал пятым, а в Сибири – первым.

Центр будет очередной точкой для перевозки и хранения денег. Здесь же будут избавлять от слишком потрепанных банкнот.

- На площади в 15 тысяч квадратных метров будут обрабатываться банкноты с онлайн-уничтожением ветхих денежных знаков. Современные технологии хранения, обработки банкнот и монет станут автоматизированными, что повысит безопасность и точность процессов, увеличит производительность труда кассовых работников в несколько раз, - объявил начальник Сибирского Главного управления Банка России Николай Морев.

Чиновники говорят, что открытие центра – это еще и 70 новых рабочих мест для региона.

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