СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-28T07:40:28+03:00

Полтора миллиона в кювете: угонщик разбил дорогой пикап в ДТП под Новосибирском. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рецидивист решил прокатиться на «Тойоте Хайлюкс» в соседнее село, но не справился с управлением

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В Новосибирске угонщик разбил дорогую иномарку, проехав на ней всего 15 минут. Автомобиль «Тойота Хайлюкс» был похищен в Барабинске.

— Поступило заявление от 51-летнего жителя райцентра Куйбышева, что вечером 26 октября он оставил свой автомобиль в Барабинске у дома по улице Ленина около гаража, принадлежащего знакомому. А утром обнаружил пропажу внедорожника, стоимость которого составляет полтора миллиона рублей, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Машину обнаружили всего в 20 километрах от Барабинска, в кювете. Пикап был разбит.

— Полицейские установили и задержали 24-летнего местного жителя, ранее судимого за угон и кражу. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью зашел в гараж, и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, забрал ключи от автомобиля. После чего отправился на похищенном внедорожнике в близлежащее село, — говорят в полиции.

Но, выехав за город, угонщик не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, получив сильные повреждения.

— Подозреваемый задержан и привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», — комментируют в областном ГУ МВД.