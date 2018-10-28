В Новосибирске продавщица обокрала свой же магазин

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-28T07:19:35+03:00

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Новосибирские полицейские раскрыли кражу в магазине Первомайского района. Вором оказалась 22-летняя сотрудница.

— Поступило сообщение, что из комнаты администратора продуктового магазина, расположенного на улице Одоевского, похищены денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Похищенные деньги принадлежали магазину. При проверке выяснилось, что к краже причастна девушка-продавец.

— Была задержана ранее не судимая 22-летняя жительница Первомайского района, деньги она потратила, — в полиции добавляют, что возбудили уголовное дело по статье «Кража». А с продавщицы на время следствия взята подписка о невыезде.