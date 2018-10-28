В Новосибирске продавщица обокрала свой же магазин
Новосибирские полицейские раскрыли кражу в магазине Первомайского района. Вором оказалась 22-летняя сотрудница.
— Поступило сообщение, что из комнаты администратора продуктового магазина, расположенного на улице Одоевского, похищены денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Похищенные деньги принадлежали магазину. При проверке выяснилось, что к краже причастна девушка-продавец.
— Была задержана ранее не судимая 22-летняя жительница Первомайского района, деньги она потратила, — в полиции добавляют, что возбудили уголовное дело по статье «Кража». А с продавщицы на время следствия взята подписка о невыезде.