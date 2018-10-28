«Ищет блох, значит любит»: в Новосибирском зоопарке к гиббону Лоле приехал жених из Франции

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-28T07:03:15+03:00

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В Новосибирском зоопарке у гиббона Лолы налаживается личная жизнь: к ней приехал жених из Франции. Парочку поселили в большой вольер возле орангутанов. Посетители заметили, что Лола приняла иностранца, как родного. «Ищет блох, значит любит», — рассудили они.

— Перед подселением к ней самца, она заметно нервничала. Но быстро приняла его. Стала у него блох выбирать. Приласкала как говорится, они дружно живут. И жилищные условия теперь более комфортные, пространства больше, к тому же Лоле явно очень нравится качаться на веревках-качелях, — рассказала «КП»-Новосибирск» Анна Новикова, которая засняла новую семейную ячейку на видео.

В зоопарке рассказывают, что гиббоны — одни из самых прогрессивных приматов. Их родина — влажные леса Индии, Малайзии, Бирмы, Таиланда. Интересно, что эти обезьяны отличаются дружелюбным характером, они быстро привыкают к людям и даже охотно контактируют с другими видами животных.