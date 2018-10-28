«Маме позвонил настоятель»: пропавший в Сокуре парень найден у православного батюшки в Юрге

СЕГОДНЯ 06:27 2018-10-28T06:28:10+03:00

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Николая Орлова полицейские и волонтеры искали с 18 октября. Сообщалось, что парень ушел из дома в селе Сокур и прервал контакт с родственниками, не отвечал на телефон.

- На голове - белая бейсболка. Юноша высокий — 185 сантиметров, худощавый с темными волосами и карими глазами. Из особых примет — на предплечье у Николая синяя татуировка. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, также для его поисков нужны добровольцы, - обращались ко всем поисковики.

Спустя больше, чем неделю поиски прекращены: Николай найден в другом регионе, в 200 километрах от дома. Он жив и здоров.

- Маме позвонил настоятель, сегодня она поехала туда. Православный реабилитационный центр в Юрге, - комментирует Николай Шишкин, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск».