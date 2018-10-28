Погода в Новосибирске на день: последний день осеннего тепла

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-28T05:58:34+03:00

Днем температура прогреется до +16. Не упустите последний в этом году теплый денек. Фото: Виктория МИНАЕВА

Какая будет погода в Новосибирске на день 28 октября

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. Днем 28 октября температура прогреется до +16 градусов.

- Переменная облачность, - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. - В первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем температура составит +11, +16

В ночь на понедельник ожидается похолодание. Теплую осень сменят зимние пейзажи, синоптики обещают в понедельник мокрый снег, ночью заморозки, а днем температуру всего +2, +7.

Яндекс Погода также обещает на 28 октября тепло до +15 градусов, возможен небольшой дождь. А вот вся следующая неделя отмечена похолоданием: в понедельник +3 градуса, во вторник +2, а уже в четверг и пятницу столбик термометра днем опустится уже до -4.