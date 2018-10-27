2018-10-27T18:59:01+03:00
Происшествия

Хакеры массово атаковали новосибирцев в соцсетях

Преступники выдают себя за друзей и просят денег в долг
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Хакеры атаковали новосибирцев.Хакеры атаковали новосибирцев.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирцев массово атаковал хакеры. Взломщики проникают в социальные сети и захватывают чужие странички.

Получив доступ к чужому профилю, преступники начинают писать друзьям и родственникам жертвы. От имени близкого им человека просят взаймы. Высылают номер карты, на которую просят перевести деньги. Суммы бывают разными: от 2 тысяч рублей до 15 тысяч и выше.

Хакерские атаки происходят часто. В частности, в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». По мнению прокуратуры, вычислить таких преступников возможно – в правоохранительных органах есть необходимые методы и техника. Причем, хакеры могут понести наказание сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Хакеры нарушают сразу три уголовные статьи. Сотрудник прокуратуры объясняет в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Надо понимать, оконченный состав, или неоконченный. Это - во-первых. Если потенциальные злоумышленники просят у вас денежные средств, и вы их интеллигентно перечисляете, то это – состав, конечно, оконченный. Тогда действия будем квалифицировать как мошеннические. Если это состав неоконечный, тогда надо говорить о покушении на совершение мошенничества, - пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

Мошенничество – это статья 159. Сотрудник добавил, что возможно привлечение виновных и по другим уголовным статьям.

- Взламывая вашу почту, злоумышленник нарушает охраняемое законом право на частную жизнь и тайну переписки. Здесь можно говорит о 138 статье уголовного кодекса Российской Федерации. А кроме того, у него может быть и 272 уголовная статья. Это - неправомерный доступ к компьютерной информации.

Нарушив тайну переписки, преступник рискует лишь получать штраф или попасть на исправительные работы. А вот две другие статьи предполагают и лишение свободы.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Взломщики выдают себя за друзей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Взломщики выдают себя за друзей.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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