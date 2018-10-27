Новосибирцам бесплатно показывают голых женщин

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-27T14:22:15+03:00

В городе открылась выставка Ивана Ильющенко – художника, который пишет автомобильной краской на фанере

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В Новосибирске открылась необычная выставка. Техника – аэрография, вместо холста – фанера.

- Дерево – живой материал и реагирует на окружающую среду, освещение, влажность и невозможно предугадать, в каком облике явится такое совместное творчество с природой, - говорит автор Иван Ильющенко.

Член Союза Художников работает в Барнауле. Неоднократно побеждал на российских и международных конкурсах.

Работает и в жанре ню. Впрочем, в Новосибирске у него выставлено несколько тематических серий - «Античные скульптуры», «Фрагменты архитектуры» и «Женское тело».

Взглянуть на античность, архитектуру и обнаженную натуру можно бесплатно, вход свободный. В галерее «Частная коллекция» на Советской, 26 выставка будет работать до 25 ноября.

Техника работы - аэрография. ФОТО: ivann.pro