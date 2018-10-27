2018-10-27T14:22:15+03:00
Звезды

Новосибирцам бесплатно показывают голых женщин

В городе открылась выставка Ивана Ильющенко – художника, который пишет автомобильной краской на фанере
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Автор пишет картины на фанере. ФОТО: ivann.proАвтор пишет картины на фанере. ФОТО: ivann.pro
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В Новосибирске открылась необычная выставка. Техника – аэрография, вместо холста – фанера.

- Дерево – живой материал и реагирует на окружающую среду, освещение, влажность и невозможно предугадать, в каком облике явится такое совместное творчество с природой, - говорит автор Иван Ильющенко.

Член Союза Художников работает в Барнауле. Неоднократно побеждал на российских и международных конкурсах.

Работает и в жанре ню. Впрочем, в Новосибирске у него выставлено несколько тематических серий - «Античные скульптуры», «Фрагменты архитектуры» и «Женское тело».

Взглянуть на античность, архитектуру и обнаженную натуру можно бесплатно, вход свободный. В галерее «Частная коллекция» на Советской, 26 выставка будет работать до 25 ноября.

Техника работы - аэрография. ФОТО: ivann.pro

Техника работы - аэрография. ФОТО: ivann.pro

На некоторых картинах представлена античность. ФОТО: @ivanfominews

На некоторых картинах представлена античность. ФОТО: @ivanfominews

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