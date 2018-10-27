2018-10-27T11:09:37+03:00
Происшествия

На фото – опасный тип: полиция просит опознать грабителя

Мужчина отобрал у пенсионерки золотые серьги, но попал на видео
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полицейские полагают, что по этой фотографии можно узнать человека. ФОТО: Главное управления МВД России по Новосибирской области.Полицейские полагают, что по этой фотографии можно узнать человека. ФОТО: Главное управления МВД России по Новосибирской области.
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Полиция разыскивает опасного преступника. Людей просят помочь.

- Преступление совершено днем 26 октября в подъезде дома по улице Новоуральской. Неизвестный с применением физической силы открыто похитил у 77-летней женщины золотые серьги, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Грабитель попал видео, а видео попало в распоряжение полицейских. Сотрудники перефотографировали картинку с экрана компьютера и просят опознать преступника.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам (383) 232-20-03, 232-20-02, 232-20-09, - обращается ведомство.

Напомним, что накануне новосибирская полиция уже задержала одного серийного грабителя. У того на счету, по меньшей мере, два преступления.

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