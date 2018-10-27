Аномальный сон: чтобы разбудить дочь, родителям пришлось вызывать спасателей
В Новосибирске взрослые не смогли войти в квартиру, потому что девочка не просыпалась
На помощь пришли спасатели. ФОТО: МАСС.
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Восьмилетняя девочка перепугала родителей крепким сном. Девочка настолько крепко спала, что не слышала стуков в дверь. Происходило это в третьем часу ночи.
В итоге, взрослым пришлось звонить спасателям. Те приехали по вызову на улицу Дуси Ковальчук и помогли войти внутрь.
- Девочка 2010 года рождения крепко спала. Передана матери, в медицинской помощи не нуждается, - отчитались сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.