Аномальный сон: чтобы разбудить дочь, родителям пришлось вызывать спасателей

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-27T08:06:09+03:00

В Новосибирске взрослые не смогли войти в квартиру, потому что девочка не просыпалась

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Восьмилетняя девочка перепугала родителей крепким сном. Девочка настолько крепко спала, что не слышала стуков в дверь. Происходило это в третьем часу ночи.

В итоге, взрослым пришлось звонить спасателям. Те приехали по вызову на улицу Дуси Ковальчук и помогли войти внутрь.

- Девочка 2010 года рождения крепко спала. Передана матери, в медицинской помощи не нуждается, - отчитались сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.