2018-10-27T07:35:11+03:00
Общество

Коварная теща: женщина довела зятя до того, что он бросил жену

В селе Кыштовка произошла семейная драма, но затем все закончилось хорошо
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Мужчина решил вопрос с работой.Мужчина решил вопрос с работой.
Изменить размер текста:

Из-за тещи чуть не распалась семья. Точнее, поначалу так и случилось: муж просто сбежал от жены и годовалого ребенка.

Мужчина не работал, однако женщина подала на алименты. Подключился судебный пристав и… убедил сельчанина вернуться в дом.

Ну а тот разоткровенничался. И, как раз, признался, что в раздоре была виновата теща.

«Была виновата мама супруги» - приставы рассказали, как помирили семью. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

- Как утверждает должник, все-таки, в их споре и раздоре виновата мама супруги. Они помирились и переехали жить отдельно. Теперь живут отдельно от матери, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Елена Ганькина, главный специалист-эксперт УФССП России по Новосибирской области. - Родители проживают и воспитывают своего ребенка совместно.

Кстати, муж и отец решил вопрос с работой и теперь официально устроен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Глупые и жадные»: оппозиционер сравнил обманутых дольщиков с мошенниками
На фото – опасный тип: полиция просит опознать грабителя
Аномальный сон: чтобы разбудить дочь, родителям пришлось вызывать спасателей
В новосибирском детском саду нашли мертвого человека
Охотник за золотом: новосибирская полиция поймала серийного грабителя
Погода на день в Новосибирске: 27 октября дождя не будет
Зима близко: аэропорт Толмачево переходит на новое расписание
«Не уйдем из вагона!» - пассажиры поездов, застрявших на Кубани, отказываются покидать места
В Новосибирске построят еще одну набережную - на левом берегу
Купите подарок: мошенники под видом МЧС предлагают бизнесменам откупиться от проверок
Сибирячка пришила к платью желтые листья ради удачного кадра
Сложно для прочтения: в Закобрание принесли бюджет в коробках
Нас не догонишь: в Новосибирске сварили 31 миллион декалитров пива
Удачно поймали: новосибирец под стражей оказался грабителем микрозайма
«Ты не ты, когда голодный»: новосибирец прикрепил на сумку зазывное объявление об интиме
Чуть не сорвалось: сибиряку пришлось заплатить долг по кредиту, чтобы продать Audi
Опасность на дороге: в Новосибирске вечером в лобовом ДТП сошлись «Ниссан» и «Яндекс. Такси»
Мэрию в суд: прокуратура требует убрать опасную колею на дороге в Академе
Ренессанс на Карла Маркса: строители разбирают знаменитый долгострой — гостиницу «Турист»