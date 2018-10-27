Коварная теща: женщина довела зятя до того, что он бросил жену
Из-за тещи чуть не распалась семья. Точнее, поначалу так и случилось: муж просто сбежал от жены и годовалого ребенка.
Мужчина не работал, однако женщина подала на алименты. Подключился судебный пристав и… убедил сельчанина вернуться в дом.
Ну а тот разоткровенничался. И, как раз, признался, что в раздоре была виновата теща.
«Была виновата мама супруги» - приставы рассказали, как помирили семью. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Как утверждает должник, все-таки, в их споре и раздоре виновата мама супруги. Они помирились и переехали жить отдельно. Теперь живут отдельно от матери, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Елена Ганькина, главный специалист-эксперт УФССП России по Новосибирской области. - Родители проживают и воспитывают своего ребенка совместно.
Кстати, муж и отец решил вопрос с работой и теперь официально устроен.