Коварная теща: женщина довела зятя до того, что он бросил жену

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-27T07:35:11+03:00

В селе Кыштовка произошла семейная драма, но затем все закончилось хорошо

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Из-за тещи чуть не распалась семья. Точнее, поначалу так и случилось: муж просто сбежал от жены и годовалого ребенка.

Мужчина не работал, однако женщина подала на алименты. Подключился судебный пристав и… убедил сельчанина вернуться в дом.

Ну а тот разоткровенничался. И, как раз, признался, что в раздоре была виновата теща.

«Была виновата мама супруги» - приставы рассказали, как помирили семью. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Как утверждает должник, все-таки, в их споре и раздоре виновата мама супруги. Они помирились и переехали жить отдельно. Теперь живут отдельно от матери, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Елена Ганькина, главный специалист-эксперт УФССП России по Новосибирской области. - Родители проживают и воспитывают своего ребенка совместно.

Кстати, муж и отец решил вопрос с работой и теперь официально устроен.