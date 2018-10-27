2018-10-27T06:59:43+03:00
Происшествия

В новосибирском детском саду нашли мертвого человека

Спасатели вскрыли дверь в запертое здание, и там застали тело
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Причины смерти выяснят эксперты и полиция.Причины смерти выяснят эксперты и полиция.Фото: "КП" Архив
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Жуткие события произошли в Ленинском районе Новосибирска. Все началось с того, что ранним утром здание оказалось запертым, а охранник не отвечал на стук.

Тогда к садику, что на улице Плахотного, вызвали спасателей.

- Доступ в служебное помещение обеспечен. Обнаружен мужчина 1958 года рождения без признаков жизни, - сообщает о результатах Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Произошло это в восьмом часу утра. На место происшествия, конечно, вызвали и полицию.

О причинах смерти МАСС не сообщает, с этим вопросом предстоит разобраться экспертам.

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