В новосибирском детском саду нашли мертвого человека

СЕГОДНЯ 06:59 2018-10-27T06:59:43+03:00

Спасатели вскрыли дверь в запертое здание, и там застали тело

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Жуткие события произошли в Ленинском районе Новосибирска. Все началось с того, что ранним утром здание оказалось запертым, а охранник не отвечал на стук.

Тогда к садику, что на улице Плахотного, вызвали спасателей.

- Доступ в служебное помещение обеспечен. Обнаружен мужчина 1958 года рождения без признаков жизни, - сообщает о результатах Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Произошло это в восьмом часу утра. На место происшествия, конечно, вызвали и полицию.

О причинах смерти МАСС не сообщает, с этим вопросом предстоит разобраться экспертам.