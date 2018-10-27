Охотник за золотом: новосибирская полиция поймала серийного грабителя
Полиция поймала серийного грабителя. Сейчас есть данные о двух его нападениях. Оба произошли летом.
- Открыто похитил у женщины золотую цепочку с крестиком общей стоимостью около 23 тысяч рублей, - описывают сотрудники областного управления МВД России первое преступление.
Второе – похоже:
- С применением силы похитил у женщины золотую цепочку с подвесками. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 35 тысяч рублей.
Первый налет произошел 8 июля на улице Курчатова, второй – 24 июля на улице Сибирской.
И вот полицейские задержали подозреваемого. Ему 33 года, мужчина из города Оби. В одном случае он сдал золото в ломбард, во втором продал незнакомцу.
- Подозреваемый помещен под стражу. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба областного главка МВД.