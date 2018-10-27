Охотник за золотом: новосибирская полиция поймала серийного грабителя

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-27T06:49:44+03:00

Преступник нападал на женщин, как минимум, дважды

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Полиция поймала серийного грабителя. Сейчас есть данные о двух его нападениях. Оба произошли летом.

- Открыто похитил у женщины золотую цепочку с крестиком общей стоимостью около 23 тысяч рублей, - описывают сотрудники областного управления МВД России первое преступление.

Второе – похоже:

- С применением силы похитил у женщины золотую цепочку с подвесками. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 35 тысяч рублей.

Первый налет произошел 8 июля на улице Курчатова, второй – 24 июля на улице Сибирской.

И вот полицейские задержали подозреваемого. Ему 33 года, мужчина из города Оби. В одном случае он сдал золото в ломбард, во втором продал незнакомцу.

- Подозреваемый помещен под стражу. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба областного главка МВД.