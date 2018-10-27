2018-10-27T05:57:47+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 27 октября дождя не будет

Синоптики обещают теплый по меркам осени день
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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По меркам октября погода - теплая.По меркам октября погода - теплая.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Последние выходные октября обещают быть теплыми. Западно-сибирский гидрометцентр полагает, что 27 октября температура будет составлять +11 +13 градусов. Правда, почувствовать тепло помешает ветер – до 11 метров в секунду. Специалисты прогнозируют небольшую облачность, но говорят, что осадков не будет.

Воскресенье тоже ожидается теплым, но, все же, не таким погожим. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду и местами – небольшие дожди.

А вот с понедельника упадет и температура. Во всяком случае, так считают синоптики.

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