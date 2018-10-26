Зима близко: аэропорт Толмачево переходит на новое расписание
Новосибирский аэропорт подготовили к суровой сибирской зиме. Толмачево перевели на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года до 30 марта 2019 года. Службы рассказали о готовности и оборудования и зданий. Также для борьбы со льдом уже закуплены специальные жидкости.
— А также необходимые химреагенты, расходные материалы для снегоуборочных машин для поддержания состояния поверхности летного поля в эксплуатационных условиях, — сообщили «КП»-Новосибирск» в аэропорту.
В Толмачево этой зимой значительно увеличат количество рейсов, особенно по популярным туристическим направлениям.
Круглый год самолеты теперь будут летать в Самару, Братск, Томск, Когалым и Надым. Продолжатся рейсы и по субсидируемым правительством направлениям: Горно-Алтайск, Томск, Надым, Северо-Енисейск, Ханты-Мансийск, Стрежевой и Ноябрьск.