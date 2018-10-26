2018-10-26T15:59:51+03:00
Общество

«Не уйдем из вагона!» - пассажиры поездов, застрявших на Кубани, отказываются покидать места

Людям предложили переоформить билеты, но пассажиры опасаются подвоха
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Люди вынуждены жить в поездах. ФОТО: Сергей ОГНЕВ.Люди вынуждены жить в поездах. ФОТО: Сергей ОГНЕВ.
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Уже третьи сутки люди находятся в поездах, но никуда не едут. Это последствия аномальных ливней на Кубани. Дорога испорчена, многие составы прекратили путь.

«Все, что было в вагоне-ресторане, уже отдали» - у пассажиров, застрявших на Кубани, заканчивается еда. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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У многих пассажиров закончилась еда, в некоторых вагонах уже нет воды. Отсутствует электричество. Сегодня людям объявили, что повезут в обратном направлении: из Туапсе, где стоят застрявшие составы, в Адлер. Сказали, что едут туда за водой, но затем предложили на вокзале покинуть поезд.

- Начальник поезда говорит, что по прибытии в Адлер мы должны покинуть наши места и идти к дежурному по станции для дальнейшего размещения, переоформления билетов и всего остального. Но дело в том, что условия нашего договора с РЖД на нашу перевозку не выполнены. И как только мы билеты сдадим, нам новые не предоставят, поскольку их там нет. На станции Адлер скопились люди, которые хотят уехать, а мы будем в конец очереди отправлены, - сказал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Сергей Огнев, пассажир поезда «Адлер-Новосибирск». - Мы потеряем наши билеты, места. Несколько вагонов отказались покидать свои места. Начальник поезда, как только мы попытались ему это объяснить, ушел от разговора и не объяснил причины, чтобы мы покинули свои места.

Пассажиры отказываются покидать поезд "Адлер-Новосибирск".

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