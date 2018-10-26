2018-10-26T15:08:43+03:00
Общество

В Новосибирске построят еще одну набережную - на левом берегу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об этом во время осмотра Михайловской набережной
Екатерина КОМЯКОВА
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С обновленной набережной в будущем будет видно новый Ледовый дворец.С обновленной набережной в будущем будет видно новый Ледовый дворец.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня, 26 октября, была официально сдана вторая очередь Михайловской набережной. Работу оценили и проверили главы региона и города, также в «прогулке» приняли участие представители подрядчика, проектных организаций. Андрея Травникова и Анатолия Локтя провели по «тропе впечатлений» - это маршрут, составленный проектировщиками набережной. Тропа включает «комнату ароматов», где позже расцветут пахнущие многолетние растения, и «Тактильную комнату», это участок с растениями разных фактур. В целом на благоустройство набережной за два года было потрачено около 300 миллионов рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогу встречи отметил, что набережная также нужна и левобережью города.

- Первый масштабный проект по благоустройству набережной на левом берегу будет связан со строительством Ледового дворца и благоустройством всей примыкающей к этому знаковому объекту территорией. К первым работам подготовительным мы приступаем в следующем году, там будет променад, набережная, фонтан, зоны для отдыха и занятия спортом.

Также на обновленной Михайловской набережной появилась спортивная площадка и городок для детей с ограниченными возможностями здоровья, танцплощадка, на которой следующим летом по выходным будет играть духовой оркестр.

На одном из участков набережной высадили небольшие ивы. Новые саженцы яблонь сорта Рудольф уже укрыли к зиме.

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