Купите подарок: мошенники под видом МЧС предлагают бизнесменам откупиться от проверок

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-26T11:34:30+03:00

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В Новосибирской области мошенники под видом работников МЧС, предлагают бизнесменам избежать проверок, купив «подарок» членам комиссии.

Мошенники в Новосибирской области не дремлют и постоянно находят новые способы отнять деньги у горожан. В этот раз пострадали представители бизнеса и руководители учреждений и организаций.

— Схема такая: они обзванивают руководителей и представляются именами сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Новосибирской области. В разговоре они упоминают о якобы предстоящей проверке организации с комиссией МЧС и сотрудниками прокуратуры. Чтобы избежать этого, мошенники предлагают руководителям организаций избежать проверки, купив «подарки» членам комиссии, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Уже известно о трех случаях подобного мошенничества в Новосибирской области.

Новосибирцев просят быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. В ведомстве напомнили, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок должны быть в форменной одежде, обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

Если вы пострадали от подобных действий мошенников, обращайтесь в полицию, а также на телефон доверия МЧС России по Новосибирской области по номеру: 23-99-999.