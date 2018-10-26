Сибирячка пришила к платью желтые листья ради удачного кадра

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-26T11:15:33+03:00

Девушка ведет в Instagram блог принцессы и не устает придумывать необычные образы для фотосессий. На создание этой картинки ушло 7 часов

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Полина Чех родом из Новосибирска, сейчас живет в Москве. На ее страницу в Instagram подписано около 50 тысяч человек, причем не только из России. Популярность в соцсети девушка получила благодаря своей оригинальности. Проглядывая ее снимки, можно подумать, что это настоящая принцесса: Полина часто фотографируется на фоне замков в сказочных платьях. Сюжет практически всегда один и тот же, но образы постоянно меняются.

Один из последних кадров сделан в жанре традиционных осенних селфи: девушка на фоне желтых листьев. Казалось бы, сюжет банален, но этот кадр собрал 13 тысяч лайков, это в разы больше, чем другие снимки Полины в образах принцесс. Видимо, все дело в платье -оно усыпано огромными кленовыми листьями.

- Да, на карточке платье, к которому пришиты настоящие кленовые листья. Работы было часов на 7, плюс съемка с прекрасным фотографом и блогером Юлией Грауле, - пишет сама Полина Чех.

Под фотографией находятся восторженные отзывы читателей, в том числе зарубежных. Мы решили их перевести:

- Эта фотография говорит так много, но кажется первоначально мирной и тихой. Это царственная сцена. Вы должны гордиться результатом. Очень, очень хорошо сработано. От художника к художнику - аплодирую вам!

- Я абсолютно влюбилась в твой аккаунт. Это чистое волшебство! Если вам когда-нибудь понадобится модель, пожалуйста, дайте мне знать!