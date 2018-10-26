2018-10-26T10:40:42+03:00
Общество

Сложно для прочтения: в Закобрание принесли бюджет в коробках

Проект бюджета Новосибирской области на 2019 год внесен в Заксобрание
Надежда ЯРКОВА
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В здание Заксобрания принесли бюджет области в двух коробках. Фото: пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области.В здание Заксобрания принесли бюджет области в двух коробках. Фото: пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области.
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В четверг, 25 октября проект главного финансового документа Новосибирской области на ближайшие три года внесен в Заксобрание.

При этом в ведомстве отметили, что «внесен» он был буквально. В здание Заксобрания его принесли сотрудники областного министерства финансов и налоговой политики. Документы поместились в две коробки.

Согласно закону, проект бюджета вносится в Законодательное собрание строго до 25 октября, и правительство всегда соблюдает регламентные сроки.

— С момента, как документ попал в здание, в Законодательном собрании начинается работа. Будет обсуждаться законпроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, — отметил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев.

7 ноября в полдень в большом зале Законодательного собрания состоятся публичные слушания по проекту бюджета. После этого состоится заседание «головного» бюджетного комитета, который выносит бюджет на сессию для принятия в первом чтении. Второе и третье чтения бюджета пройдут уже на декабрьских сессиях Законодательного собрания.

— В этом году у правительства Новосибирской области меньше времени на подготовку документа во втором чтении, и зависит от того, когда будет рассмотрен во втором чтении общефедеральный бюджет. По закону, областной бюджет может меняться в основных параметрах ко второму чтению, — уточнил зампредседателя. — Раньше такого не было.

Парламентарий также добавил, что бюджет в процессе работы над ним постоянно обрастает приложениями и дополнительными материалами, что делает главный финансовый документ области сложным для прочтения. Справиться с этим депутатам помогают высококвалифицированные сотрудники аппарата Законодательного собрания, а также Контрольно-счетная палата Новосибирской области, которая выдает свое заключение по ключевым характеристикам бюджета.

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