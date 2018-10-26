Нас не догонишь: в Новосибирске сварили 31 миллион декалитров пива

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-26T09:16:12+03:00

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С января по сентябрь 2018 года на Сибирский федеральный округ приходилось 17,1% общего объема пива, производимого во всей России. Об этом сообщает Новосибирскстат.

— Новосибирская область является лидером по производству пива в Сибирском федеральном округе. Она производит 30,7% от общего объема производства в Сибири, — говорится в сообщении ведомства.

Статистики подсчитали, что с начала года и по сентябрь 2018 года в Новосибирской области было произведено 31,5 миллионов декалитров пива, кроме отходов пивоварения, что на 5,2%, на 1,6 миллионов декалитров, больше, чем в 2017 году. При этом 2,9% изготавливаемого пива приходится на субъекты малого предпринимательства области.

— Напитки, изготавливаемые на основе пива, составляют 8,3% от общего количества пива, производимого в области, — добавили в Новосибирскстате.