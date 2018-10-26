2018-10-26T08:32:10+03:00
Происшествия

Удачно поймали: новосибирец под стражей оказался грабителем микрозайма

Уже попавшийся полицейским мужчина оказался виновным в нападении на еще один офис микрозаймов
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские поймали мужчину, который подумал, что неуязвим, и грабил офисы микрозаймов. Фото: МВД по Новосибирской области.Полицейские поймали мужчину, который подумал, что неуязвим, и грабил офисы микрозаймов. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли разбой, совершенный в микрокредитной организации: виновником оказался уже задержанный по другому налету мужчина.

— Ограбление произошло около года назад, 27 октября 2017 года. Тогда в Новосибирске неизвестный, угрожая ножом, совершил разбойное нападение на администратора микрофинансовой организации на улице Зорге. Его добычей стали более 32 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье — разбой.

Чуть позже полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее задержанный и находящийся под стражей за совершение аналогичного преступления 36-летний ранее судимый житель Новосибирска.

— 26 мая 2018 года он совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации в городе Обь, где украл 30 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Сейчас по всем грабежам проводится расследование, также устанавливаются другие похожие случаи ограбления с его участием в Новосибирской области и других регионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не уйдем из вагона!» - пассажиры поездов, застрявших на Кубани, отказываются покидать места
В Новосибирске построят еще одну набережную - на левом берегу
Купите подарок: мошенники под видом МЧС предлагают бизнесменам откупиться от проверок
Сибирячка пришила к платью желтые листья ради удачного кадра
Сложно для прочтения: в Закобрание принесли бюджет в коробках
Нас не догонишь: в Новосибирске сварили 31 миллион декалитров пива
«Ты не ты, когда голодный»: новосибирец прикрепил на сумку зазывное объявление об интиме
Чуть не сорвалось: сибиряку пришлось заплатить долг по кредиту, чтобы продать Audi
Опасность на дороге: в Новосибирске вечером в лобовом ДТП сошлись «Ниссан» и «Яндекс. Такси»
Мэрию в суд: прокуратура требует убрать опасную колею на дороге в Академе
Ренессанс на Карла Маркса: строители разбирают знаменитый долгострой — гостиницу «Турист»