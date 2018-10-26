Удачно поймали: новосибирец под стражей оказался грабителем микрозайма

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-26T08:32:10+03:00

Полицейские поймали мужчину, который подумал, что неуязвим, и грабил офисы микрозаймов. Фото: МВД по Новосибирской области.

Уже попавшийся полицейским мужчина оказался виновным в нападении на еще один офис микрозаймов

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Полицейские раскрыли разбой, совершенный в микрокредитной организации: виновником оказался уже задержанный по другому налету мужчина.

— Ограбление произошло около года назад, 27 октября 2017 года. Тогда в Новосибирске неизвестный, угрожая ножом, совершил разбойное нападение на администратора микрофинансовой организации на улице Зорге. Его добычей стали более 32 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье — разбой.

Чуть позже полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее задержанный и находящийся под стражей за совершение аналогичного преступления 36-летний ранее судимый житель Новосибирска.

— 26 мая 2018 года он совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации в городе Обь, где украл 30 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Сейчас по всем грабежам проводится расследование, также устанавливаются другие похожие случаи ограбления с его участием в Новосибирской области и других регионов.