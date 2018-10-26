«Ты не ты, когда голодный»: новосибирец прикрепил на сумку зазывное объявление об интиме
Необычное объявление об интиме с отрывными номерами телефона наблюдали пассажиры новосибирского метро.
Такое фото появилось в группе «Мода новосибирского метро»: молодой человек ехал в вагоне метрополитена с сумкой, на которой было прикреплено бумажное объявление с отрывными листами с номером телефона, а содержание его было очень пикантным, с предложением интима.
Пользователи соцсетей по достоинству оценили подачу и чувство юмора парня. Вот что они пишут об этом в своих комментариях:
— А он хорош… — пишет один.
— Номер в студию, — добавляет второй.
— Ты — не ты, когда голодный, — отмечает третий.
— Интересно, хорошо ли сработало, — задается вопросом четвертый.
— Интересно, хорошо ли сработало, — интересуется пятый.