«Ты не ты, когда голодный»: новосибирец прикрепил на сумку зазывное объявление об интиме

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-26T07:40:35+03:00

Молодой человек повеселил новосибирцев своим креативом: проехался в метро с объявлением об интиме. Фото: vk.com/subwaynsk.

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Необычное объявление об интиме с отрывными номерами телефона наблюдали пассажиры новосибирского метро.

Такое фото появилось в группе «Мода новосибирского метро»: молодой человек ехал в вагоне метрополитена с сумкой, на которой было прикреплено бумажное объявление с отрывными листами с номером телефона, а содержание его было очень пикантным, с предложением интима.

Пользователи соцсетей по достоинству оценили подачу и чувство юмора парня. Вот что они пишут об этом в своих комментариях:

— А он хорош… — пишет один.

— Номер в студию, — добавляет второй.

— Ты — не ты, когда голодный, — отмечает третий.

— Интересно, хорошо ли сработало, — задается вопросом четвертый.

— Интересно, хорошо ли сработало, — интересуется пятый.